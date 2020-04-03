***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti1.677,55Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri3.145,36Fon Yönetim Ücreti6.352,92Hisse Senedi Komisyonu22,24Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu585,38Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar268,1Türev Araçlar Komisyonu41,78Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler1.350,35TOPLAM GİDERLER13.443,68DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.576.012,57 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834703BIST