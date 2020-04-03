***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti1.677,55Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri607,26Fon Yönetim Ücreti62.269,39Hisse Senedi Komisyonu4.984,98Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu15,75Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu2.346,4Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar268,1Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler1.369,05TOPLAM GİDERLER73.538,48DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.375.786,54 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834697BIST