***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti3.135,9Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri19.553,82Fon Yönetim Ücreti746.373,26Hisse Senedi Komisyonu26.169,35Tahvil Bono Komisyonu3.549Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu3.259,25Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar13.824,8Türev Araçlar Komisyonu19.752,86Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları374,46Diğer Giderler16.157,78TOPLAM GİDERLER852.150,48DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ150.243.378,39 % 0,56718http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854583BIST