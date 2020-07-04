***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti3.135,92Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri984,36Fon Yönetim Ücreti33.241,47Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu65,27Gecelik Ters Repo Komisyonu11.172Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.118,49Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar756,8Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları748,02Diğer Giderler2.483,93TOPLAM GİDERLER53.706,26DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.250.639,79 % 0,6509http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854584BIST