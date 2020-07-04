***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti3.135,92Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri5.870,79Fon Yönetim Ücreti288.858,26Hisse Senedi Komisyonu15.976,75Tahvil Bono Komisyonu731,26Gecelik Ters Repo Komisyonu50.305,5Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.655,84Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar7.393,2Türev Araçlar Komisyonu2.012,18Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları748,02Diğer Giderler6.092,7TOPLAM GİDERLER382.780,42DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ48.820.986,55 % 0,784http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854586BIST