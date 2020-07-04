***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti3.135,9Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri19.475,51Fon Yönetim Ücreti254.863,28Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar68.844,87Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları373,86Diğer Giderler5.658,43TOPLAM GİDERLER352.351,85DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ40.973.930,72 % 0,86http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854587BIST