***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti3.135,92Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri5.539,98Fon Yönetim Ücreti307.204,43Hisse Senedi Komisyonu2.280,31Tahvil Bono Komisyonu176,34Gecelik Ters Repo Komisyonu57.902,25Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.440,13Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar12.423,8Türev Araçlar Komisyonu2.322,13Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları748,02Diğer Giderler6.531,17TOPLAM GİDERLER399.704,48DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ52.184.671,45 % 0,77http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854588BIST