***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.07.2020 18:35
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
Tescil ve İlan Giderleri
0
Sigorta Giderleri
0
Noter Ücretleri
0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.135,92
Alınan Kredi Faizleri
0
Saklama Ücretleri
5.539,98
Fon Yönetim Ücreti
307.204,43
Hisse Senedi Komisyonu
2.280,31
Tahvil Bono Komisyonu
176,34
Gecelik Ters Repo Komisyonu
57.902,25
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.440,13
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
12.423,8
Türev Araçlar Komisyonu
2.322,13
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
748,02
Diğer Giderler
6.531,17
TOPLAM GİDERLER
399.704,48
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
52.184.671,45 % 0,77
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854588
BIST
18:00115.748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -1.159,30
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
115.312
18:006,8672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0144
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,9035
En Düşük
6,8453
18:007,7212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0176
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7630
En Düşük
7,6844
18:00392,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,04
|Açılış
|: 392,36
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|38,84
|46.605.348
|% 9,97
|
|ULAS
|5,64
|9.907.055
|% 9,94
|
|DOBUR
|14,60
|3.243.972
|% 9,94
|
|MARKA
|2,66
|61.057.219
|% 9,92
|
|BURCE
|10,53
|17.366.154
|% 9,92
|
|CMBTN
|63,40
|27.316.134
|% -8,97
|
|KRDMB
|3,41
|70.817.123
|% -6,06
|
|CMENT
|25,00
|13.110.853
|% -5,94
|
|AKMGY
|36,14
|5.171.587
|% -5,39
|
|KRDMA
|4,80
|32.965.760
|% -4,76
|
|THYAO
|11,92
|1.085.659.718
|% -2,77
|
|GARAN
|8,22
|902.511.964
|% -1,67
|
|KARSN
|3,44
|862.787.334
|% 4,24
|
|ODAS
|2,62
|836.067.440
|% 2,75
|
|ALBRK
|1,83
|765.112.912
|% 3,98
|
|SKBNK
|1,60
|738.753.110
|% 6,67
|
|ALBRK
|1,83
|765.112.912
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,04
|752.624.910
|% -1,45
|
|IEYHO
|1,04
|384.376.322
|% 1,96
|
|ODAS
|2,62
|836.067.440
|% 2,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5416
|8,5845
|% 0,26
|
|Frank
|7,2397
|7,2833
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8246
|1,8337
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.778
|-0,28
|
|Altın Gr.
|391
|392
|1,03
|
|Cumhuriyet
|2.538
|2.559
|4,90
|
|Tam
|2.612
|2.626
|5,10
|
|Yarım
|1.269
|1.285
|2,50
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,02
|
|B. Petrol
|42,77
|42,77
|-0,37
|
Seans Raporu
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