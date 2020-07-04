***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti3.135,92Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri28.012,97Fon Yönetim Ücreti840.905,36Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu8.964,6Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar756,8Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları727,26Diğer Giderler19.002,61TOPLAM GİDERLER901.505,52DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ136.341.380,78 % 0,66http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854589BIST