***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti3.135,9Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri9.054,2Fon Yönetim Ücreti15.578,72Hisse Senedi Komisyonu96,41Tahvil Bono Komisyonu21Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu2.531,42Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar756,8Türev Araçlar Komisyonu41,78Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.407,36Diğer Giderler2.189,15TOPLAM GİDERLER34.812,74DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.119.919,96 % 1,11http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854591BIST