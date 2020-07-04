***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti3.143,62Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri18.851,23Fon Yönetim Ücreti123.652,66Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu2.003,55Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar756,8Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları470,4Diğer Giderler9.119,94TOPLAM GİDERLER157.998,2DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ47.154.683,77 % 0,34http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854592BIST