***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti5.084,46Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri28.844,88Fon Yönetim Ücreti1.215.568,48Hisse Senedi Komisyonu39.630,13Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu3.549Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu3.259,25Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar55.310,3Türev Araçlar Komisyonu103.189,16Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler28.131,47TOPLAM GİDERLER1.482.567,13 % 0,009137DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ162.259.075,34http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878338BIST