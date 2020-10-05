***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti5.085,4Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri1.546,08Fon Yönetim Ücreti52.579,35Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu65,27Gecelik Ters Repo Komisyonu18.312Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.876,5Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler6.161,74TOPLAM GİDERLER86.651,24 % 0,00995DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.708.082,33http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878339BIST