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***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

05.10.2020 21:51
GÜNCEL HABERLER



***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0
Tescil ve İlan Giderleri
0
Sigorta Giderleri
0
Noter Ücretleri
0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.085,4
Alınan Kredi Faizleri
0
Saklama Ücretleri
1.847,74
Fon Yönetim Ücreti
206.121,18
Hisse Senedi Komisyonu
10.896,48
Tahvil Bono Komisyonu
0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
26,25
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.886,45
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9
Türev Araçlar Komisyonu
0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
Diğer Giderler
5.330,67
TOPLAM GİDERLER
236.219,07 % 0,02569
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.194.644,76



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878340


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGCYO 1,43 596.518 % 10,00  
ARMDA 62,15 14.911.301 % 10,00  
FORMT 4,40 32.723.039 % 10,00  
ITTFH 5,72 138.026.669 % 10,00  
YBTAS 17.976,80 1.917.773 % 10,00  
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Sterlin 10,0479 10,0983 % 0,41  
Frank 8,4497 8,5006 % 0,67  
Riyal 2,0639 2,0742 % 0,09  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.913 1.914 0,06  
Altın Gr. 478 478 3,97  
Cumhuriyet 3.151 3.198 11,00  
Tam 3.142 3.221 17,55  
Yarım 1.518 1.558 8,49  
Çeyrek 762 779 4,25  
Gümüş.Ons 24,35 24,38 0,00  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 0,17  
B. Petrol 41,52 41,52 2,25  
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