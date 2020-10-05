***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti5.085,4Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri1.847,74Fon Yönetim Ücreti206.121,18Hisse Senedi Komisyonu10.896,48Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu26,25Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu5.886,45Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler5.330,67TOPLAM GİDERLER236.219,07 % 0,02569DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.194.644,76http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878340BIST