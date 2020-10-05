***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti5.085,4Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri10.550,92Fon Yönetim Ücreti541.479,91Hisse Senedi Komisyonu23.992,94Tahvil Bono Komisyonu975,78Gecelik Ters Repo Komisyonu83.427,75Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu4.546,28Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar7.661,3Türev Araçlar Komisyonu2.985,82Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler14.626,06TOPLAM GİDERLER695.332,16 % 0,01144DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ60.779.583,17http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878341BIST