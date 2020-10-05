***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti5.085,4Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri10.299,72Fon Yönetim Ücreti513.333,13Hisse Senedi Komisyonu3.453,22Tahvil Bono Komisyonu845,82Gecelik Ters Repo Komisyonu77.589,75Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu3.930,26Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar12.691,9Türev Araçlar Komisyonu2.416,92Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler14.545,12TOPLAM GİDERLER644.191,24 % 0,01112876DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ57.885.222,08http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878343BIST