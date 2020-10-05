***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti5.084,46Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri15.687Fon Yönetim Ücreti30.707,59Hisse Senedi Komisyonu419,24Tahvil Bono Komisyonu95,76Gecelik Ters Repo Komisyonu31,5Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu5.222,85Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9Türev Araçlar Komisyonu41,78Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler6.217,11TOPLAM GİDERLER64.532,19 % 0,01510714DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.271.633,54 % 0,01510714http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878346BIST