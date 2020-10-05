***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri387,04Bağımsız Denetim Ücreti4.500,72Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri17.696,79Fon Yönetim Ücreti52.561,64Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu238,9Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar653,8Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler4.991,46TOPLAM GİDERLER81.030,35 % 0,00972103DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.335.569,7 % 0,00972103http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878349BIST