***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri134,8Bağımsız Denetim Ücreti7.096,56Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri38.733,36Fon Yönetim Ücreti1.742.588,11Hisse Senedi Komisyonu63.238,45Tahvil Bono Komisyonu3.549Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu4.843,71Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar41.217,4Türev Araçlar Komisyonu125.615,79Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler42.135,83TOPLAM GİDERLER2.083.514,01DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ172.535.601,41 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897965BIST