***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri134,8Bağımsız Denetim Ücreti7.098,45Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri2.179,75Fon Yönetim Ücreti74.780,04Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu76,43Gecelik Ters Repo Komisyonu25.709,25Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu3.133,16Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.234,2Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler8.809,92TOPLAM GİDERLER12.693,94DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.244.436,85 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897966BIST