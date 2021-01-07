***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri134,8Bağımsız Denetim Ücreti7.098,45Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri2.691,04Fon Yönetim Ücreti314.349,5Hisse Senedi Komisyonu15.917,74Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu719,25Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu8.042,93Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.234,2Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler9.493,94TOPLAM GİDERLER359.887,78DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.389.420,79 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897967BIST