***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri134,8Bağımsız Denetim Ücreti7.098,45Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri16.751,01Fon Yönetim Ücreti874.420,08Hisse Senedi Komisyonu38.595,39Tahvil Bono Komisyonu1.573,23Gecelik Ters Repo Komisyonu103.493,25Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu12.139Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar7.870,6Türev Araçlar Komisyonu6.870,53Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler25.031,92TOPLAM GİDERLER1.093.978,26DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ72.829.965,81 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897968BIST