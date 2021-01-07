***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri134,8Bağımsız Denetim Ücreti7.098,45Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri16.346,12Fon Yönetim Ücreti723.898,34Hisse Senedi Komisyonu6.065,12Tahvil Bono Komisyonu1.705,73Gecelik Ters Repo Komisyonu90.982,5Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu10.176,86Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar12.960Türev Araçlar Komisyonu5.164,08Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler23.128,99TOPLAM GİDERLER897.660,99DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ60.558.771,02 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897970BIST