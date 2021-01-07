***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri134,8Bağımsız Denetim Ücreti7.096,56Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri30.844,19Fon Yönetim Ücreti112.094,47Hisse Senedi Komisyonu419,24Tahvil Bono Komisyonu239,77Gecelik Ters Repo Komisyonu31,5Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu5.222,85Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.234,2Türev Araçlar Komisyonu41,78Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler10.300,28TOPLAM GİDERLER167.659,64DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ38.389.471,85 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897973BIST