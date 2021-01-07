***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.01.2021 21:04
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
Tescil ve İlan Giderleri
0
Sigorta Giderleri
0
Noter Ücretleri
134,8
Bağımsız Denetim Ücreti
7.096,56
Alınan Kredi Faizleri
0
Saklama Ücretleri
30.844,19
Fon Yönetim Ücreti
112.094,47
Hisse Senedi Komisyonu
419,24
Tahvil Bono Komisyonu
239,77
Gecelik Ters Repo Komisyonu
31,5
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.222,85
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.234,2
Türev Araçlar Komisyonu
41,78
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
Diğer Giderler
10.300,28
TOPLAM GİDERLER
167.659,64
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
38.389.471,85 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897973
BIST
18:051.522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 16,82
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.523
En Düşük
1.506
18:057,3560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0501
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3934
En Düşük
7,2382
18:059,0412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0326
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0824
En Düşük
8,8939
18:05452,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,07
|Açılış
|: 452,91
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
455,33
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|8,03
|2.190.996
|% 10,00
|
|CMBTN
|346,60
|36.223.202
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.487,10
|4.803.411
|% 10,00
|
|MRSHL
|332,20
|16.924.296
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,59
|10.803.861
|% 10,00
|
|OLMIP
|8,75
|6.633.428
|% -9,98
|
|NIBAS
|44,56
|29.231.421
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|13.542.869
|% -9,97
|
|OYAYO
|8,44
|110.025.014
|% -8,66
|
|ISKUR
|351.000,00
|351.000
|% -7,63
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 9,70
|
|GARAN
|10,52
|1.746.473.738
|% 1,06
|
|GUBRF
|72,40
|1.551.840.995
|% 4,55
|
|ASELS
|18,96
|1.295.358.120
|% 1,44
|
|AKBNK
|7,54
|1.149.748.539
|% 2,45
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 9,70
|
|TSKB
|1,86
|823.958.767
|% 3,33
|
|IHLGM
|1,42
|603.635.345
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,55
|591.895.860
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,43
|1.014.248.396
|% 5,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3479
|7,3560
|% 0,69
|
|Euro
|9,0297
|9,0412
|% 0,36
|
|Sterlin
|9,9496
|9,9995
|% 0,35
|
|Frank
|8,2799
|8,3298
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9543
|1,9641
|% 0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-2,09
|
|Altın Gr.
|453
|453
|2,07
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-36,00
|
|Tam
|2.981
|3.057
|-36,32
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|-17,57
|
|Çeyrek
|723
|739
|-8,78
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,21
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,02
|
|B. Petrol
|54,49
|54,49
|0,19
|