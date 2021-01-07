***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri521,84Bağımsız Denetim Ücreti7.098,02Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri25.706,25Fon Yönetim Ücreti75.240,89Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu386,91Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar863,1Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler8.405,01TOPLAM GİDERLER118.222,02DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.465.764,01 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897976BIST