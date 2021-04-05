***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti1.827Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri48.852,14Fon Yönetim Ücreti592.773,01Hisse Senedi Komisyonu18.588,08Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.067,22Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar292,2Türev Araçlar Komisyonu13.426,07Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler2.524,08TOPLAM GİDERLER690.221,62DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ248.667.644,55 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923572BIST