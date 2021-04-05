***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti1.827Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri4.086,34Fon Yönetim Ücreti19.342,05Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu103,2Gecelik Ters Repo Komisyonu4.872Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.212,99Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar292,2Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler3.942,81TOPLAM GİDERLER35.678,59DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.136.203,45 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923573BIST