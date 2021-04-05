***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti1.827Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri4.470,78Fon Yönetim Ücreti103.863,07Hisse Senedi Komisyonu2.935,84Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu21Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu3.872,17Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar292,2Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler4.796,61TOPLAM GİDERLER122.078,67DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.540.468,94 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923574BIST