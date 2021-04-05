***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti1.827Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri25.763,19Fon Yönetim Ücreti311.675,51Hisse Senedi Komisyonu2.568,15Tahvil Bono Komisyonu709,54Gecelik Ters Repo Komisyonu19.677Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu4.652,2Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar292,2Türev Araçlar Komisyonu2.374,32Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler13.214,37TOPLAM GİDERLER382.753,48DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ110.195.796,63 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923575BIST