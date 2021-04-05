***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti1.827Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri15.746,07Fon Yönetim Ücreti195.599,7Hisse Senedi Komisyonu2.347,28Tahvil Bono Komisyonu722,14Gecelik Ters Repo Komisyonu15.760,5Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu4.002,89Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar905,58Türev Araçlar Komisyonu2.113,36Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler8.877,09TOPLAM GİDERLER247.901,61DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ69.478.321,14 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923577BIST