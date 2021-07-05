***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti3.856Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri104.856,97Fon Yönetim Ücreti1.176.255,71Hisse Senedi Komisyonu35.666,93Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.067,22Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar824,9Türev Araçlar Komisyonu43.541,42Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler28.634,69TOPLAM GİDERLER1.394.703,84DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ241.387.138,92 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946646BIST