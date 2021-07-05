***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti3.854Alınan Kredi FaizleriSaklama ÜcretleriFon Yönetim Ücreti67.276,81Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu297,54Gecelik Ters Repo Komisyonu19.141,5Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu2.936,05Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar824,9Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler8.067,22TOPLAM GİDERLER113.354,77DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.999.023,61 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946647BIST