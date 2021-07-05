***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.07.2021 23:16
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
Tescil ve İlan Giderleri
0
Sigorta Giderleri
0
Noter Ücretleri
0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.854
Alınan Kredi Faizleri
0
Saklama Ücretleri
0
Fon Yönetim Ücreti
181.626,38
Hisse Senedi Komisyonu
4.596,48
Tahvil Bono Komisyonu
94,5
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.979,56
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9
Türev Araçlar Komisyonu
0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
Diğer Giderler
10.308,34
TOPLAM GİDERLER
217.697,4
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
12.495.977,99 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946648
BIST
18:051.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,06
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.383
18:058,6872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6898
En Düşük
8,6822
18:0510,2848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0103
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,2952
En Düşük
10,2638
18:05502,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,75
|Açılış
|: 501,88
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,67
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GWIND
|3,74
|137.907.202
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|19.231.464
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.871.717
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.871.717
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.871.717
|% 10,00
|
|ISBIR
|5.394,60
|2.669.560
|% -10,00
|
|FADE
|21,88
|60.951.180
|% -7,37
|
|NIBAS
|12,15
|9.089.037
|% -6,47
|
|DIRIT
|3,52
|561.323
|% -6,13
|
|MERIT
|16,07
|894.166
|% -5,86
|
|GARAN
|8,61
|1.554.651.452
|% -0,35
|
|THYAO
|13,88
|826.856.109
|% -1,70
|
|EREGL
|18,02
|521.042.506
|% -1,10
|
|KOZAL
|110,20
|499.797.036
|% -1,08
|
|AKBNK
|5,37
|494.874.881
|% -1,29
|
|YKBNK
|2,22
|494.002.022
|% -0,45
|
|GARAN
|8,61
|1.554.651.452
|% -0,35
|
|PEKGY
|1,33
|144.817.680
|% 3,10
|
|TSKB
|1,28
|127.252.223
|% -0,78
|
|ODAS
|1,97
|179.775.068
|% 3,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6856
|8,6872
|% 0,01
|
|Euro
|10,2768
|10,2848
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,9547
|12,0147
|% -0,08
|
|Frank
|9,3602
|9,4166
|% 0,02
|
|Riyal
|2,3093
|2,3209
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|5,08
|
|Altın Gr.
|502
|502
|2,96
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,17
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,84
|74,84
|-2,32
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 34 kaybederek (% -0.49 ) 1, 494
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PSDTC, PSDTC
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, THYAO
-
17:59XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 11, 432.00 milyon TL de
-
17:56BAYRK
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 9.67 lira fiyatla işlem gören hissede 707, 632 adet işlem