***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti3.854Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri49.362,74Fon Yönetim Ücreti560.437,4Hisse Senedi Komisyonu3.568,98Tahvil Bono Komisyonu1.654,16Gecelik Ters Repo Komisyonu48.940,5Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu8.661,09Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar824,9Türev Araçlar Komisyonu4.065Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler24.074,4TOPLAM GİDERLER705.443,17DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ97.242.393,81 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946649BIST