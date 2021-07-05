***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti3.854Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri31.782,87Fon Yönetim Ücreti387.531,31Hisse Senedi Komisyonu3.896,41Tahvil Bono Komisyonu1.005,44Gecelik Ters Repo Komisyonu30.933Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu7.407,95Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.438,28Türev Araçlar Komisyonu3.260,63Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler18.291,87TOPLAM GİDERLER489.401,76DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ67.332.734,43 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946651BIST