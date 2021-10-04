***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.970 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri50.251,99 % 0Fon Yönetim Ücreti604.737,52 % 0Hisse Senedi Komisyonu5.923,32 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.264,44 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu55.398 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu11.514,73 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.730,48 % 0Türev Araçlar Komisyonu3.260,63 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler27.350,88 % 0TOPLAM GİDERLER767.401,99 % 0,011064DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ69.356.089,26 % 0,011064http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966570BIST