***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.970 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.461,53 % 0Fon Yönetim Ücreti127.374,74 % 0Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu388,07 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu38.703 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.151,05 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.615,72 % 0TOPLAM GİDERLER211.781,21 % 0,01001051DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ21.155.869,07 % 0,01001051http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966572BIST