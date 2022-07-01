***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti5.674,3Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri166.780,42Fon Yönetim Ücreti222.613,22Hisse Senedi Komisyonu16.096Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar929,67Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler42.462,73TOPLAM GİDERLER454.556,34DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ295.549.662,11 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040907BIST