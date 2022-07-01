***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti6.565,93Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri16.183,55Fon Yönetim Ücreti104.771,45Hisse Senedi Komisyonu2.964,66Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu67,73Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar899,9Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler4.741,83TOPLAM GİDERLER136.195,05DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.423.079,86 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040909BIST