***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti4.247,8Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri49.642,29Fon Yönetim Ücreti120.854,17Hisse Senedi Komisyonu4.985,34Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu375,96Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar261,9Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler15.523TOPLAM GİDERLER195.890,46DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ149.106.330,89 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040911BIST