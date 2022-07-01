***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti2.789,6Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri22.913,04Fon Yönetim Ücreti41.887,47Hisse Senedi Komisyonu21.983,42Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu419,85Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar174,6Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler8.899,66TOPLAM GİDERLER99.067,64DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ79.297.859,14 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040912BIST