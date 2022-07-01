***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti5.674,3Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri51.328,23Fon Yönetim Ücreti358.949,85Hisse Senedi Komisyonu7.031,67Tahvil Bono Komisyonu2.233,57Gecelik Ters Repo Komisyonu1.984,5Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu39.239,41Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar7.129,7Türev Araçlar Komisyonu1.059,05Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler25.517,23TOPLAM GİDERLER500.147,51DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ61.698.312,53 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040916BIST