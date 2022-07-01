***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihiyokscil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti5.674,3Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri77.697,26Fon Yönetim Ücreti661.350,34Hisse Senedi Komisyonu4.824,14Tahvil Bono Komisyonu4.658,85Gecelik Ters Repo Komisyonu5.302,5Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu70.182,74Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar16.757,96Türev Araçlar Komisyonu2.584,52Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler36.421,1TOPLAM GİDERLER885.453,71DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ113.485.845,71 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040917BIST