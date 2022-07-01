***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti5.674,3Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri22.605,61Fon Yönetim Ücreti171.477,57Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu2.103,44Gecelik Ters Repo Komisyonu16.264,53Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu31.018,67Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar899,9Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler23.244,18TOPLAM GİDERLER273.288,2DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ43.093.716,06 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040901BIST