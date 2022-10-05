***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti8.654,1Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri82.890,94Fon Yönetim Ücreti548.679,49Hisse Senedi Komisyonu11.385,15Tahvil Bono Komisyonu3.338,54Gecelik Ters Repo Komisyonu2.100Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu54.502,11Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar7.750,9Türev Araçlar Komisyonu2.351,97Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler37.043,67TOPLAM GİDERLER758.696,87 % 0DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ61.844.627,54 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067690BIST