***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti8.654,1Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri127.747,91Fon Yönetim Ücreti1.075.850,99Hisse Senedi Komisyonu9.220,11Tahvil Bono Komisyonu8.311,63Gecelik Ters Repo Komisyonu5.649Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu104.084,02Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar20.793,56Türev Araçlar Komisyonu4.979,47Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler54.783,91TOPLAM GİDERLER1.420.074,7 % 0DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ120.964.982,27 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067691BIST