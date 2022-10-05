***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti8.654,1Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri26.080,19Fon Yönetim Ücreti429.306,45Hisse Senedi Komisyonu9.634,31Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu6.196,46Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler18.214,52TOPLAM GİDERLER499.607,13 % 0DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.081.379,26 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067692BIST