***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.10.2022 20:08
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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yok
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
Tescil ve İlan Giderleri
0
Sigorta Giderleri
0
Noter Ücretleri
0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.654,1
Alınan Kredi Faizleri
0
Saklama Ücretleri
29.772,65
Fon Yönetim Ücreti
771.639,39
Hisse Senedi Komisyonu
11.616,48
Tahvil Bono Komisyonu
0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.521,1
Türev Araçlar Komisyonu
0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
Diğer Giderler
15.473,63
TOPLAM GİDERLER
838.677,35 % 0
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
34.317.645,43 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067695
BIST
18:053.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.565
En Düşük
3.508
18:0518,5845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,7414
En Düşük
18,5636
18:0518,2334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0457
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,3521
En Düşük
18,1790
18:051.021,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,26
|Açılış
|: 1.021,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.021,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|3,31
|191.467.874
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|236.204.152
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.226.414
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|156.266.486
|% 9,95
|
|ELITE
|27,62
|49.677.370
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.866.931
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.860.405
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,41
|2.038.902
|% -9,94
|
|SNPAM
|13,90
|695.377
|% -6,14
|
|SILVR
|24,98
|11.294.545
|% -4,87
|
|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 2,96
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% -0,12
|
|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 3,88
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|ZOREN
|4,65
|1.521.826.601
|% -1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 4,50
|
|ISCTR
|8,35
|1.793.322.291
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5730
|18,5849
|% 0,00
|
|Euro
|18,2183
|18,2309
|% 0,24
|
|Sterlin
|20,6989
|20,8028
|% 0,16
|
|Frank
|18,6882
|18,8007
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9278
|4,9525
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-1,41
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.847
|6.923
|-8,00
|
|Yarım
|3.336
|3.385
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.692
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,68
|20,71
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,32
|12,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,43
|94,43
|0,01
|