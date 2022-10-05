***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti14.933,1Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri214.391,1Fon Yönetim Ücreti2.180.947,18Hisse Senedi Komisyonu266.329,82Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.589,99Türev Araçlar Komisyonu130.988Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler49.816,28TOPLAM GİDERLER2.858.995,47 % 0DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ291.013.782 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067696BIST