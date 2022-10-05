***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti9.636,91Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri24.723,53Fon Yönetim Ücreti173.537,52Hisse Senedi Komisyonu5.212,78Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu245,45Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1Türev Araçlar Komisyonu71,77Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler10.370,81TOPLAM GİDERLER225.319,87 % 0DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.387.881,06 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067701BIST