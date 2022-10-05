***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti10.211,91Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri63.468,46Fon Yönetim Ücreti339.159,27Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu25,49Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamKomisyonu623,03Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler150.061,99TOPLAM GİDERLER568.287,95 % 0DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ21.584.081,37 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067702BIST